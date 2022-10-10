Рецидивист убил учительницу на трассе возле Бокситогорска. Тело бросил в канаве, а машину сжег

По информации ivbg.ru, 9 октября около 17:30 по подозрению в убийстве задержан 50-летний житель поселка Ефимовский Бокситогорского района.

Следствие полагает, что 7 октября на 369-м километре трассы «Вологда – Новая Ладога» ныне задержанный вез в своей Lada Kalina 24-летнюю учительницу. Водитель ударил пассажирку ножом, она умерла на месте.

Тело подозреваемый оставил в придорожной канаве. А автомобиль сжег в поселке Подборовье. Поиски убитой начались после обращения в полицию ее близких. Заведено уголовное дело об убийстве.

Известно, что подозреваемый с середины 1990-х привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и убийства. А 10 лет назад в лесу возле Подборовья он пять раз ударил женщину ножом в спину.