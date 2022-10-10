Военный городок в Каменке обзавелся новыми асфальтированными дорогами

Работы по укладке асфальта были завершены раньше срока.
Ходом благоустройства военного городка в Каменке Выборгского района поделился глава региона Александр Дрозденко. Кроме дорог тут появилась и детская площадка.
Фото: Александр Дрозденко/Телеграм
Для обслуживания дорог зимой в военную часть будет поставлен трактор. Помощь не прекращаем: ещё одну детскую площадку поставим в следующем году, на связи с семьями военных — волонтеры штаба «Мы вместе» и сотрудники администрации», — пишет в своем Телеграм губернатор области.
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10.10.2022 183