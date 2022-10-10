Военный городок в Каменке обзавелся новыми асфальтированными дорогами

Работы по укладке асфальта были завершены раньше срока.

Ходом благоустройства военного городка в Каменке Выборгского района поделился глава региона Александр Дрозденко. Кроме дорог тут появилась и детская площадка.

Для обслуживания дорог зимой в военную часть будет поставлен трактор. Помощь не прекращаем: ещё одну детскую площадку поставим в следующем году, на связи с семьями военных — волонтеры штаба «Мы вместе» и сотрудники администрации», — пишет в своем Телеграм губернатор области.