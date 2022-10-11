В Ленобласти выявлено всего лишь 43 новых случая  COVID-19 за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 43 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 11 октября.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+1), Заборье (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+2), Разметелево (+2).
  • Выборгский район: Выборг (+1), Цвелодубово (+1).
  • Ломоносовский район: Большая Ижора (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+5), Шахта№3 (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+21), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1),  Горка (+1).
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14.09.2022 376
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