В Ленобласти выявлено всего лишь 43 новых случая  COVID-19 за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 43 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 11 октября.

Бокситогорский район: Пикалёво (+1), Заборье (+1).

Волосовский район: Волосово (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+2), Разметелево (+2).

Выборгский район: Выборг (+1), Цвелодубово (+1).

Ломоносовский район: Большая Ижора (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+5), Шахта№3 (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+21), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1), Горка (+1).