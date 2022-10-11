Петербуржцы заинтересовались вакансиями с «бронью от частичной мобилизации»

Главными предпочтениями соискателей при трудоустройстве стали бронь от частичной мобилизации и возможность дистанционной работы.

Работодатели Петербурга тем временем продолжают публиковать вакансии с бронью от частичной мобилизации. С 21 сентября в Северной столице разместили 30 таких объявлений. В целом по стране число таких вакансий выросло с десятка на неделе с 19 сентября, до более 200 на неделе с 26 сентября, пишет «ДП» со ссылкой на руководителя пресс–службы hh.ru Северо–Запад Марию Бузунову.

Бронь готовы предложить компании из сфер IT, телекома, а также в строительном секторе, в категории «недвижимость и эксплуатация».

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Некоторые работодатели также указывают в своих объявлениях «отсрочку от армии» без привязки к частичной мобилизации. По России с начала сентября были размещены почти 700 таких вакансий, из них в Петербурге — более 80.