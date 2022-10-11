Продажи книг о нацистской Германии выросли на 20% с начала частичной мобилизации

По данным сети «Читай-город», с 21 сентября продажи такой литературы увеличились в штуках на 20%.

Самую резкую динамику показало произведение Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939-1945» о том, как немцы воспринимали Вторую мировую войну.

Также в список бестселлеров попали «Мемуары под грифом «секретно» и «Хроники тайной войны и дипломатии. 1938-1941 годы» Павла Судоплатова, «Победа в тайной войне 1941-1945 годы» Николая Никулина.

В издательстве «Бомбора» фиксируют рост продажи книги Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов».