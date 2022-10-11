Военнослужащий из Кировского района погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Кировского района Ленобласти Николай Чиглаков. Соболезнования его родным и близким выразил глава региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что Николай Чиглаков отдал жизнь за Родину, за мир для миллионов наших сограждан.

«Боль огромной утраты разделяют сегодня с семьей Николая Владимировича Чиглакова все ленинградцы. Выражаю самые глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям. Скорблю вместе с жителями Кировского района. Светлая память!» — говорится в сообщении.