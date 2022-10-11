В России могут частично перестать работать браузеры Safari, Edge и Google Chrome

Всему виной многочисленные санкции в отношении России, которые коснулись и интернет-технологий.
Как утверждает Известия, браузеры Edge, Safari Chrome могут перестать открывать сайты с российскими сертификатами безопасности.
Сертификат сайта представляет собой цифровую подпись, которая подтверждает подлинность ресурса. До санкций российские порталы использовали иностранные сертификаты. Однако в марте они были отозваны у сайтов российских банков, а также других ресурсов. В итоге Национальный удостоверяющий центр России стал выдавать свои сертификаты.
Экспертное сообщество опасается, что западные разработчики могут перестать доверять российским сертификатам и заблокировать их.
Такая техническая возможность имеется <…>. И помимо всем нам известных Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть еще и «Яндекс.Браузер», Brave, Vivaldi, Opera и другие. Поэтому в случае блокировки в одних браузерах всегда есть альтернатива, — приводит издание комментарий источника.