В России могут частично перестать работать браузеры Safari, Edge и Google Chrome

Всему виной многочисленные санкции в отношении России, которые коснулись и интернет-технологий.

Как утверждает Известия, браузеры Edge, Safari Chrome могут перестать открывать сайты с российскими сертификатами безопасности.

Сертификат сайта представляет собой цифровую подпись, которая подтверждает подлинность ресурса. До санкций российские порталы использовали иностранные сертификаты. Однако в марте они были отозваны у сайтов российских банков, а также других ресурсов. В итоге Национальный удостоверяющий центр России стал выдавать свои сертификаты.

Экспертное сообщество опасается, что западные разработчики могут перестать доверять российским сертификатам и заблокировать их.