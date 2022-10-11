В Новой Ладоги мужчина нашел в погребе человеческий скелет

О найденном скелете 40-летний житель Волховского района Ленобласти сообщил объезжавшим территорию сотрудникам полиции.

Скелетированные останки человека он обнаружил в погребе за домом на Староладожской улице в городе Новая Ладога. Погибший был одет в черные куртку и кроссовки, а также брюки темного цвета. Проводится проверка.