В Волховском районе автомобиль Nissan попал в ДТП из-за лося

Автор: Александр Селиванов
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В аварии пострадал ребенок.

По информации правоохранительных органов, на 170-м км трассы “Кола” автомобиль Nissan Almera совершил столкновение с лосем, после чего съехал в кювет.

В результате происшествия сильно пострадала шестилетняя пассажирка иномарки.

Девочку в средней степени тяжести доставили в больницу города Волхов.

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10.10.2022 143
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