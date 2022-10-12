В Волховском районе автомобиль Nissan попал в ДТП из-за лося

В аварии пострадал ребенок.

По информации правоохранительных органов, на 170-м км трассы “Кола” автомобиль Nissan Almera совершил столкновение с лосем, после чего съехал в кювет.

В результате происшествия сильно пострадала шестилетняя пассажирка иномарки.

Девочку в средней степени тяжести доставили в больницу города Волхов.