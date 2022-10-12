Гатчинские мастерицы связали теплые подарки для российской армии

Автор: Александр Селиванов
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В клубе «Вязанка» любой желающий житель Ленобласти может принять участие в акции.

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Источник: vk.com/komanda47

Как сообщили в общественном-движении «Команда 47», гатчинские мастерицы из клуба «Вязанка» приняли участие в акции «Тепло для солдат».

Девушки начали вязать теплые шерстяные носки для всех защитников Родины на Донбассе. В скором времени все вещи будут переданы на фронт.

В клубе отметили, что любой желающий может принять участив в акции, а если нет времени вязать на месте, теплые вещи можно принести из дома.

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12.10.2022 24
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