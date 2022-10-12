Гатчинские мастерицы связали теплые подарки для российской армии

В клубе «Вязанка» любой желающий житель Ленобласти может принять участие в акции.

Как сообщили в общественном-движении «Команда 47», гатчинские мастерицы из клуба «Вязанка» приняли участие в акции «Тепло для солдат».

Девушки начали вязать теплые шерстяные носки для всех защитников Родины на Донбассе. В скором времени все вещи будут переданы на фронт.

В клубе отметили, что любой желающий может принять участив в акции, а если нет времени вязать на месте, теплые вещи можно принести из дома.