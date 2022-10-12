Экономисты сообщили, в какой валюте лучше всего хранить деньги

Стало известно, в какой валюте лучше хранить сбережения.
Эксперты поделились информацией о том, какую валюту выгоднее всего покупать и хранить в ней сбережения.
Московская биржа впервые зафиксировала рост объема торгов где юань оказался выше доллара США.
Последние два года держали юань на границе 10-12 рублей за один китайский юань. В марте 2022 года китайская валюта продемонстрировала скачок до 22 рублей, следом пришелся спад на фоне укрепления российского рубля.
Мартовский скачок юаня эксперты связали с попытками россиян обезопасить накопления в связи с ограничениями на доллар США и евро. Но юань таких ожиданий не оправдал.
10 октября стоимость юаня «болталась» в диапазоне 8,6-8,7 рублей. А сегодня наблюдается волна подъема китайской валюты, так как на подходе времена, где договора будут заключаться в национальных валютах. А торговые отношения между Россией и Китаем начинают набирать оборот, поэтому юань вновь стал котируемой валютой.