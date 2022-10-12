Песков: в России нет никакой новой волны мобилизации

Автор: Гузель Галимова
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет никакой новой волны в рамках частичной мобилизации.

«Никакой новой волны (мобилизации. — ред.) нет», — сказал он журналистам.

Дело в том, что 10 октября Курская область заявила, что выполнила первое задание по мобилизации и получила второе. 11 октября о «новом мобилизационном задании» сообщила Ростовская область. Песков заявил, что надо у губернаторов узнавать, что они имеет в виду.

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11.10.2022 404
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