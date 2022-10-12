Банк России предостерег россиян от ипотек с подозрительно низкими кредитными ставками

Ипотеки с субсидией от застройщика по экстремально низким ставкам несут риски для всех участников процесса, заявили в ЦБ.
Центробанк предупредил заемщиков, что низкие ставки по ипотекам могут опасны не только для них, но и для всей финансовой системы.
Как пояснил регулятор, «льготная ипотека» от застройщика только кажется выгодной — итоговая цена недвижимости может быть намного выше. Например, продать такую квартиру будет довольно трудно без убытков — вырученных средств не хватит даже для погашения кредита.
Кроме того, при досрочном погашении такой ипотеки расходы владельца недвижимости будут выше, чем при классическом кредитовании.
Некоторые банки могут недооценивать процентные и кредитные риски, а искусственно завышенный уровень цен создает ложные ориентиры для всего рынка, — подчеркнул регулятор.
Банк России заявил, что намерен ограничивать распространение подобных схем кредитования.
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