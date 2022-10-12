Пожилой мужчина погиб при пожаре в Кировском районе

По информации ivbg.ru, 11 октября около 21:10 в дежурную службу сообщили о том, что на Первомайской улице в поселке Старая Малукса Кировского района сгорел деревянный одноэтажный дом.
По предварительным данным, пожар произошел из-за выпавшего из печки полена. По словам 66-летнего жителя дома, когда его 65-летний брат топил печку, появилось задымление.
Мужчина вышел на улицу и увидел, что горит крыша. Тогда он помог 89-летней матери выбраться. А брат по каким-то причинам не успел покинуть дом.
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23.05.2022 591