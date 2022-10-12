Бывший доцент университета путей сообщения заплатит штраф за взятку от студента

Автор: Анастасия Щербакова
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Его обязали выплатить полмиллиона рублей.

Следствие установило, что в феврале 2018 года преподаватель получил от студента университета взятку в размере 14 тысяч рублей. Взамен доцент пообещал поставить ему положительные оценки за курсовую и экзамен.

Кировский районный суд Петербурга признал его виновным, и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, мужчине запретили на два года заниматься преподавательской деятельностью — сообщила пресс-служба Северно-Западной транспортной прокуратуры.

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