Его обязали выплатить полмиллиона рублей.

Следствие установило, что в феврале 2018 года преподаватель получил от студента университета взятку в размере 14 тысяч рублей. Взамен доцент пообещал поставить ему положительные оценки за курсовую и экзамен.

Кировский районный суд Петербурга признал его виновным, и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, мужчине запретили на два года заниматься преподавательской деятельностью — сообщила пресс-служба Северно-Западной транспортной прокуратуры.