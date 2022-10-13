Воинский учет в России предлагается вести при помощи Госуслуг

В ЛДПР связали ошибки при проведении частичной мобилизации с «ржавой» системой воинского учета и с бумажным документооборотом.
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России необходимо менять работу по воинскому учету. Система, по которой работают военкоматы и военно-учетные столы, давно устарела.
Фракция предлагает автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом Госуслуг.
Соответствующее обращение направляю на имя Председателя Правительства России Михаила Мишустина с просьбой дать поручение Минцифре, Минэкономразвития, МВД и Налоговой службе проработать вопрос, в том числе с точки зрения возможных законодательных решений. Готовы выступить с соответствующим проектом закона, — пишет Слуцкий в своем Телеграм.
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