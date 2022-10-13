Стало известно, где на 13 октября зафиксированы 263 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 263 человек.
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14.04.2022 2472
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+3).
- Волосовский район: Вруда (+1), Рутелицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Новая Ладога (+1), Свирица (+1), Загубье (+1), Надкопанье (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+9), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+7), пгт. им. Морозова (+1), Старая пустошь (+1), Хязельки (+1), Романовка (+2), Бугры (+1), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Рахья (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Глебычево (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+5), Каменногорск (+3), Семиозерье (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+29), Кобралово (+1), Высокоключевой (+2), Вырица (+1), Терволово (+1), Коммунар (+2), д. Ивановка, Пудостьское с/п (+2), Большие Колпаны (+3), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+2), Красницы (+1), д. Горки, Веревское с/п (+1), Кобринское (+1), Тихвинка (+1), Бор (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+6), Будогощь (+1).
- Кировский район: Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Старая Малукса (+1), Пухолово (+1), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Гостилицы (+1), Лебяжье (+2), Глобицы (+2), Копорье (+2).
- Лужский район: Луга (+54).
- Подпорожский район: Винницы (+3), Подпорожье (+2), Вознесенье (+1), Важины (+4).
- Приозерский район: Мельниково (+1), Кузнечное (+1), Починок (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Пелеши (+1), Подпорожек (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+20), Ганьково (+2), Устье (+1), Клинец (+2).
- Тосненский район: Тосно (+4), Тельмана (+1), Ульяновка (+1).