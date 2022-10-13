В России за сутки выявили 15 477 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 13 октября.

За минувшие сутки в российских регионах выявили 15 477 новых случаев заражения COVID-19.

Так, за указанный период в России зафиксировали 101 летальный исход от коронавируса. При этом 1825 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы. Примечательно, что это на 0,7 процента больше в сравнении с 12 октября.