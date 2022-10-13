Трое восьмиклассников могут стать фигурантами дела из-за шантажа развратной съемкой в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге решается вопрос об уголовном деле в отношении трех восьмиклассников, которые сняли фото и видео развратного характера, а затем стали шантажировать ими свою одноклассницу.

В полицию 12 октября обратилась мать потерпевшей. По словам женщины, подростки не только выложили фото и видео в интернет, но и потребовали от родителей пострадавшей деньги за этот «контент».

Полицейские в присутствии матери допросили девочку. Школьница рассказала, что пошла погулять с одноклассниками. По пути они купили вино. Когда они оказались в квартире, девочка потеряла память и не помнит даже, пила ли она алкоголь.

Родителей девочки вызывали и к директору школы. Он также показал им развратную съемку с участием их дочери.