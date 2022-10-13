Как сообщил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, активная работа в этом направлении уже началась.
По словам Михаила Ильина, в ближайшее время ленинградцы узнают, где расположены их укрытия. Это те места, где можно определенное время провести и защититься от внешних факторов воздействия.
Такие укрытия предусмотрены в том числе и на территории жилого сектора.
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