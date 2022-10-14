Отцам троих детей дадут отсрочку от частичной мобилизации

Минобороны скорректировало критерии призыва в рамках частичной мобилизации.
В категорию вошли мужчины, имеющие троих детей в возрасте до 16 лет. Ранее норма действовала в отношении отцов четверых и более детей. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, такие данные проходили в документах для служебного пользования и поэтому их ранее официально не публиковали.
— Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник, как ответ на запрос общества, — сказал депутат.
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