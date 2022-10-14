Исторический момент: первая советская атомная подводная лодка прибыла в музей в Кронштадте

Автор: Кира Нагорная
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К-3 «Ленинский комсомол», перевезенная Выборгским судостроительным заводом, разместилась в здании Музея военно-морской славы в Кронштадте, где она станет главным экспонатом

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Фото: lenobl.ru
«Сегодня исторический момент. Большая инженерная-логистическая операция, не имеющая аналогов в истории, завершена. Мы вместе сделали то, что ещё два года назад казалось фантастикой. Теперь «Мону Лизу» отечественного флота ждет финальная реставрация в ее новом доме и формирование внутренней экспозиции», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Носовая часть воссоединилась в музее с прибывшей тремя днями ранее кормовой частью. Подводную лодку приветствовали более 350 человек.

Напомним, что в октябре 2020 года стало известно, что к 2023 году подводная лодка К-3 станет ключевым экспонатом проектируемого Музея военно-морской славы в Кронштадте. Работы по восстановлению легкого корпуса подводной лодки, изготовлению опорных оснований и подготовки К-3 к перегону в Кронштадт будут выполняться специалистами судоремонтной верфи в Снежногорске Мурманской области. Проектной документацией по музеефикации АПЛ займется СПМБ «Малахит», где в свое время был разработан проект 627 (К-3).

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