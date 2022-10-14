Крымский мост планируют восстановить до 1 июля 2023 года

На официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение, которым закреплены подрядчик и сроки восстановления Крымского моста.

Согласно документу, начать работы планируется в этом году и полностью завершить их до июля 2023 года. Восстановление Крымского моста доверили компании ООО «Нижнеангарсктрансстрой». Несмотря на то, что выбранный подрядчик обозначен как единственный ответственный за все ремонтные мероприятия, сама компания имеет право привлекать соисполнителей. При этом она сама должна выполнить не менее половины работ.

Восстановить предстоит разрушенные элементы Крымского моста, которые пострадали из-за теракта 8 октября.