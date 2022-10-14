СМИ: зарубежные криптобиржи начали закрывать аккаунты россиян с изъятием платежных средств

В сети появляются скриншоты с сайтов иностранных криптобирж, где указывается, что аккаунты пользователей из России блокируются.

Так, некоторые СМИ и Телеграм-каналы распространяют скриншоты с письмами «счастья» от криптобирж российским пользователям. Так, сервис Blockchain, предупредил, что с 27 октября из-за санкций ЕС, будут заблокированы кошельки россиян. Некоторые менее популярные криптобиржи уже ограничили доступ.

Судя по всему, блокировка также подразумевает и невозможность вывести средства с аккаунтов.