Путин: Россия не ставила перед собой задачу уничтожить Украину

Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«Мы же не ставим перед собой задачу уничтожения Украины. Вот они взяли — в Крыму проживают 2,4 млн человек — и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не сделали бы этого действия — не было бы других противодействий», — ответил глава государства на вопрос, будет ли дальше существовать Украина как государство.

По словам президента, взрыв Крымского моста лишний раз заставляет думать о важности обеспечения сухопутного сообщения с Крымом.