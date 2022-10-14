Путин: Россия не ставила перед собой задачу уничтожить Украину

Автор: Гузель Галимова
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Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«Мы же не ставим перед собой задачу уничтожения Украины. Вот они взяли — в Крыму проживают 2,4 млн человек — и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не сделали бы этого действия — не было бы других противодействий», — ответил глава государства на вопрос, будет ли дальше существовать Украина как государство.

По словам президента, взрыв Крымского моста лишний раз заставляет думать о важности обеспечения сухопутного сообщения с Крымом.

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