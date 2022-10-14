Сотрудники ФосАгро выпустили более полутора тысяч мальков сига в реку Сясь 

Коллектив Волховского филиала АО «Апатит», входящего в Группу «ФосАгро», выпустил более полутора тысяч мальков сига в реку Сясь, впадающую в Ладожское озеро. В традиционной экологической акции приняли участие также представители администрации Волховского района и Сясьстройского городского поселения, учащиеся волховской «ФосАгро-школы» и Сясьстройской школы №2.

Всего участники акции выпустили в акваторию Ладожского озера 1584 малька сига. Они были выращены на специализированном рыбоводческом предприятии и адаптированы к естественным условиям среды обитания. Уже через несколько лет рыба сможет дать потомство, что поможет в восстановлении популяции сига.

«Данное мероприятие проводится для того, чтобы увеличить численность сига и сохранить экосистему Ладожского озера. Количество рыбы, которую мы выпустили, рассчитывалось по специальным методикам, разработанным научно-исследовательским институтом озерного и речного рыбного хозяйства в Санкт-Петербурге. Выбрано максимально подходящее по температурному режиму и глубине место для выпуска мальков», – прокомментировал акцию по восстановлению рыбных ресурсов специалист управления экологии и природопользования ВФ АО «Апатит» Андрей Смирнов.

Фото: Тимур Румянцев.

Школьники особенно оценили важность восстановления биологических ресурсов: задавали вопросы экологам, лично выпускали в реку молодь сига, делились впечатлениями друг с другом. Учащийся 8 класса Сясьстройской школы №2 Арсений Мишутинский поделился эмоциями:

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно чаще участвовать в мероприятиях, направленных на сохранение природы – выезжаем с одноклассниками на субботники, сажаем деревья, приводим в порядок школьную территорию. Но выпуск рыбок – это для нас впервые. Мне это очень близко, потому что дома я ухаживаю за своими рыбами в аквариуме. Люблю наблюдать за их поведением и развитием. Также увлекаюсь биологией и экологией. Надеюсь, что эта акция поможет нашей планете. Думаю, рыбы приживутся, и все у них будет отлично».

Акции по восстановлению биоразнообразия водоемов в регионах присутствия ФосАгро проводятся с 2016 года. За это время в водоемы Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областей выпущено более 1,5 миллионов мальков рыб ценных пород. Данную программу мероприятий компания проводит в рамках стратегии природоохранной деятельности. Общий объем вложений за последние десять лет составил порядка 60 млрд. руб. В прошлом году на финансирование экологических мероприятий компания направила более 9 млрд. рублей.