Сотрудники ФосАгро выпустили более полутора тысяч мальков сига в реку Сясь 

Коллектив Волховского филиала АО «Апатит», входящего в Группу «ФосАгро», выпустил более полутора тысяч мальков сига в реку Сясь, впадающую в Ладожское озеро. В традиционной экологической акции приняли участие также представители администрации Волховского района и Сясьстройского городского поселения, учащиеся волховской «ФосАгро-школы» и Сясьстройской школы №2.
Всего участники акции выпустили в акваторию Ладожского озера 1584 малька сига. Они были выращены на специализированном рыбоводческом предприятии и адаптированы к естественным условиям среды обитания. Уже через несколько лет рыба сможет дать потомство, что поможет в восстановлении популяции сига.
Фото: Тимур Румянцев.
Школьники особенно оценили важность восстановления биологических ресурсов: задавали вопросы экологам, лично выпускали в реку молодь сига, делились впечатлениями друг с другом. Учащийся 8 класса Сясьстройской школы №2 Арсений Мишутинский поделился эмоциями:
Акции по восстановлению биоразнообразия водоемов в регионах присутствия ФосАгро проводятся с 2016 года. За это время в водоемы Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областей выпущено более 1,5 миллионов мальков рыб ценных пород. Данную программу мероприятий компания проводит в рамках стратегии природоохранной деятельности. Общий объем вложений за последние десять лет составил порядка 60 млрд. руб. В прошлом году на финансирование экологических мероприятий компания направила более 9 млрд. рублей.