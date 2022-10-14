В Петербурге и Ленобласти на железнодорожных путях с начала года погибли 32 человека

За прошедшие 9 месяцев 2022 года в Петербурге и Ленобласти на Октябрьской железной дороге пострадал 91 человек, 32 из них погибли.

Всего на территории ОЖД с начала года травмы получили 171 человек, для 110 из них они оказались смертельными. Буквально вчера, 13 октября, на перегоне станций Шувалово — Парголово поезд насмерть сбил мужчину, который шел вдоль железнодорожных путей.

Также сообщается, что на ОЖД произошло 18 аварий, в которых пострадали семь человек, еще двое погибли. Из них шесть зафиксировано в Ленобласти, четыре — в Карелия, три — в Петербурге.