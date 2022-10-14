Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 14 октября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населённом пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.

Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.

На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля.

На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены. В результате огневого поражения уничтожено более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.

Вам будет интересно Все мобилизационные мероприятия в России будут завершены в течение двух недель В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Он отметил, что на сегодняшний мобилизовано... 14.10.2022 70

Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наёмников «Иностранный легион».

Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Красное, Новоселовка Первая ДНР, Гуляйполе Запорожской области, Калиновка и Новоалександровка Николаевской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Полтава, Софиевка Луганской Народной Республики, Петровское, Старомайорское, Никольское и Кодема Донецкой Народной Республики, Энергодар Запорожской области, Республиканец, Дмитренко, Томарино, Чайкино и Чкалово Херсонской области, Таврическое Днепропетровской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области.