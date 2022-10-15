В Ивангороде почти достроили многоквартирный дом для 150 жителей аварийного жилья

В Ивангороде Ленобласти завершается строительство нового многоквартирного дома, в который переедут жильцы аварийного фонда.

Сейчас на стройплощадке работают 70 сотрудников. Они завершают фасадные работы, выполняют монтаж внутренних инженерных сетей, штукатурят стены, заливают стяжки пола. Ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре.

В разноуровневом доме на пять и девять этажей будет 95 квартир. Из них 69 получат жители аварийных домов. Всего новые квартиры предоставят для 151 человека.

На сегодняшний день строительство новых домов по нацпроекту «Жилье и городская среда» ведется в городах Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янеге, деревне Лесколово в Ленобласти. В 10 новых домов из аварийного жилья переедут 2405 человек.