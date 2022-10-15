Вице-губернатор Ленобласти рассказал, где могут вручать повестки

Вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин рассказал, где жителям могут вручать повестки, а также кто имеет право это делать.

По его словам, полномочия вручать повестки имеют представители военкомата, военно-учетных столов и аппаратов усиления военкоматов, которые были развернуты с начала объявления частичной мобилизации в стране. При этом стоит отметить, что по действующему законодательству в «аппарат усиления» может быть записан почти любой.

Повестки гражданам могут вручать, в том числе, в таких местах как МФЦ и там, где выдают загранпаспорта.

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Тем временем в Ленобласти основные мероприятия в рамках объявленной в России частичной мобилизации завершатся до конца уже этой недели.