Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о попытках России уничтожить Starlink на Украине.
Маск объяснил, что система Starlink — единственная коммуникационная система украинской армии на линии фронта, поэтому российская сторона пытается «убить Starlink». И она может перестать там работать, несмотря на все ресурсы, вложенные в ее защиту.
«Оптоволокно для интернета, телефонные линии, вышки сотовой связи и другие средства связи космического базирования, находящиеся в зонах военных действий, были уничтожены. Starlink — это всё, что осталось. Пока что», — пишет он в соцсетях.
Как стало известно RT, из-за недавних сбоев Starlink ВСУ приходилось отдавать приказы вслепую, что приводило к провалу наступлений и большим потерям.
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03.10.2022 348