В Петербурге перестали выпускать фрикадельки по рецептуре IKEA

Петербургский завод «Пит-Продукт» больше не производит фрикадельки по рецептуре IKEA.

Завод, расположенный в Горелово, был единственным поставщиком фрикаделек для IKEA в России. Поставки достигали 280 тонн фрикаделек в месяц, теперь же их объем составляет около 30% от этой цифры, отметил директор завода Игорь Орлов.

После ухода IKEA из России предприятие переориентировалось на других клиентов и поставляет фрикадельки им, но по другой рецептуре.