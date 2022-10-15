В Петербурге перестали выпускать фрикадельки по рецептуре IKEA

Петербургский завод «Пит-Продукт» больше не производит фрикадельки по рецептуре IKEA.
Завод, расположенный в Горелово, был единственным поставщиком фрикаделек для IKEA в России. Поставки достигали 280 тонн фрикаделек в месяц, теперь же их объем составляет около 30% от этой цифры, отметил директор завода Игорь Орлов.
После ухода IKEA из России предприятие переориентировалось на других клиентов и поставляет фрикадельки им, но по другой рецептуре.
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11.10.2022 138