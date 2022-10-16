Нейробиологи вырастили в лаборатории клетки мозга и научили их играть в видеоигру

Ученые из Австралии вырастили клетки мозга DishBrain и научили их играть в виртуальный пинг-понг. Эта работа поможет лечить людей с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.

DishBrain состоит из 800 тысяч клеток мозга, полученных из эмбрионов мышей и стволовых клеток человека. Во время обучения клетки отвечали на сигналы, имитирующие игру в Pong, которые были разными на удачу и промах. Клетки адаптировались и меняли свою активность, чтобы снизить количество сигналов о проигрыше.

Теперь нейробиологи хотят напоить клетки мозга, чтобы посмотреть, как алкоголь будет влиять на их активность.