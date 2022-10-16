Погибший найден после пожара в Петрушино

По информации ivbg.ru, 14 октября в 10:46 в экстренные службы сообщили о пожаре в поселке Петрушино Кировского района.

Огонь охватил дом площадью 48 квадратных метров. Возгорание к 12:22 ликвидировали дежурные смены 127-й и 130-й пожарных частей – 12 пожарных и три спецмашины.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.