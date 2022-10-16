Полиция задержала мужчину за обман пенсионерки из Ивангорода на 200 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, заведено уголовное дело о мошенничестве после обмана 77-летней пенсионерки из Ивангорода на 200 тысяч рублей. Пожилая женщина обратилась в полицию 15 октября.
Она рассказала, что неизвестная позвонила и сообщила о том, что дочь пенсионерки попала в ДТП и нуждается в дорогом лечении. Жительница Ивангорода поверила и передала мошеннице через курьера 200 тысяч рублей.
Одного из предполагаемых участников преступления задержали возле дома № 28/2 на улице Карла Маркса в Кингисеппе. Им оказался 38-летний местный житель.
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17.02.2022 7627