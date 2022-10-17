Поезд переехал мужчину и перекрыл движение электричек из Луги в Петербург  

По информации ivbg.ru, 16 октября остановилось движение пригородных поездов, следующих из Луги в Санкт-Петербург. Причина – наезд грузового состава на мужчину, который оступился, когда перебегал ж/д пути на станции Сиверская.

Машинист применил экстренное торможение и звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось. Мужчина умер на месте. По предварительным данным, ему было около 45 лет.

В результате один из электропоездов опоздал на 1 час 40 минут. Еще несколько поездов пришли в пункт назначения позднее на полчаса. Задержка остальных была незначительной.