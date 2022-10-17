В Минтруде заявили о дефиците кадров в России, несмотря на снижение безработицы

При этом уровень безработицы в стране остаётся низким.

Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

ТАСС. — Несмотря на то, что показатель по безработице на исторически низких минимумах, мы прекрасно понимаем, что работодатели сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах, — цитирует чиновницу

Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщали, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет 602,8 тыс. Доля безработных вторую неделю подряд не превышает 0,8% от общего количества работников в России.