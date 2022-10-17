В Минтруде заявили о дефиците кадров в России, несмотря на снижение безработицы

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

При этом уровень безработицы в стране остаётся низким.

Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

— Несмотря на то, что показатель по безработице на исторически низких минимумах, мы прекрасно понимаем, что работодатели сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах, — цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщали, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет 602,8 тыс. Доля безработных вторую неделю подряд не превышает 0,8% от общего количества работников в России.

Вам будет интересно
Штраф до 3 тысяч: эксперт рассказала, чего не стоит делать на собственной лестничной площадке
Юрист рассказала о штрафах за несоблюдение порядка в многоквартирных домах. Лестничные площадки в домах, в первую очередь, являются эвакуационными выходами для...
10.10.2022 209
Автор