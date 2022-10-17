По мнению «Единой России» это сделает процесс доставки пенсий еще более стабильным и надежным.
На сегодняшний день в некоторых регионах пенсию доставляют как «Почта России» так и частные компании. Как сообщает 47 Channel, партия внесла законопроект, назначающий «Почту России» единым оператором доставки пенсий.
Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почтуАндрей Турчак, секретарь Генсовета 'Единой России'