По мнению «Единой России» это сделает процесс доставки пенсий еще более стабильным и надежным.

На сегодняшний день в некоторых регионах пенсию доставляют как «Почта России» так и частные компании. Как сообщает 47 Channel, партия внесла законопроект, назначающий «Почту России» единым оператором доставки пенсий.