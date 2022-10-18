На Мурманском шоссе у деревни Мяглово на неделю перекроют полосу

Автор: Гузель Галимова
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Пропускная способность Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти будет ограничена в течение семи дней. Одна полоса движения будет перекрыта.

Как сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», с 18 по 24 октября движение будет ограничено на эстакаде, расположенной на 19-м километре автодороги Р-21 «Кола». Одна полоса будет перекрыта в направлении Мурманска. На оставшейся полосе ограничат скорость до 50 км/ч.

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Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Для автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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17.10.2022 97
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