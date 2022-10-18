Ленобласть продолжает бурение в подшефном Енакиево

Ленинградская область продолжает бурение на территории подшефного города Енакиево.
В понедельник, 17 октября, начаты работы в ТТУ, в котором остро востребована вода. Сейчас там задействовано значительное количество работников, в том числе слесари и механики.
Сейчас буровой пройдено первые 25 метров. Рабочим также предстоит промыть трамвайные пути, обслуживающую и автобусную технику.
Вам будет интересно
Ленобласть отправила в подшефный город Енакиево спортивный инвентарь и оборудование для соревнований и тренировок по картингу, мотоболу и мотокроссу. Всего было...
05.10.2022 250