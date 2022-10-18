В результате падения Су-34 в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей

В результате крушения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края погибли 13 человек, в том числе трое детей, об этом сообщает Минздрав России.

Еще 19 человек получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В МЧС уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.

Фото: t.me/breakingmash

Напомним, 17 октября в Ейске во дворе дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, летчики катапультировались. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, которое перекинулось на многоэтажку.