В России предложили разрешить прокат иностранного кино без согласия правообладателей — СМИ

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей, но при этом выплачивать им вознаграждение.

В пояснительной записке говорится, что необходимо утвердить ставку выплат вознаграждения, порядок их сбора и передачи авторам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

«Кроме ущемления прав российских граждан по сравнению с правами граждан иных государств на доступ к обнародованным аудиовизуальным произведениям, под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли РФ», – пояснил глава комитета Совфеда Андрей Кутепов.