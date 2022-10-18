В России предложили разрешить прокат иностранного кино без согласия правообладателей — СМИ

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей, но при этом выплачивать им вознаграждение.
В пояснительной записке говорится, что необходимо утвердить ставку выплат вознаграждения, порядок их сбора и передачи авторам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.
«Кроме ущемления прав российских граждан по сравнению с правами граждан иных государств на доступ к обнародованным аудиовизуальным произведениям, под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли РФ», – пояснил глава комитета Совфеда Андрей Кутепов.
Вам будет интересно
Отсутствие зарубежных фильмов привело к тому, что кинотеатры России начали показывать телевизионные шоу. Так, киносети «Формула кино» и «Синема парк» уже...
13.10.2022 106