Писающего «мальчика» засняли в петербургском метрополитене — видео

Соседи по перрону не оценили такой перфоманс.
В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором мужчина справляет малую нужду на перроне одной из станций петербургского метрополитена.
Петербуржцы не оценили поступок мужчины. Однако некоторые горожане отметили, что в метро Петербурге не хватает нормальных общественных туалетов.
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12.05.2021 930