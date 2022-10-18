Писающего «мальчика» засняли в петербургском метрополитене — видео

Соседи по перрону не оценили такой перфоманс.

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В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором мужчина справляет малую нужду на перроне одной из станций петербургского метрополитена.

Петербуржцы не оценили поступок мужчины. Однако некоторые горожане отметили, что в метро Петербурге не хватает нормальных общественных туалетов.