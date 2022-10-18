Разносчик повесток в Гатчине, не застав хозяев дома, поругался с их собакой и побил почтовый ящик

Момент приступа бешенства попал на камеры.

Женщина из Гатчины делится кадрами визита к ее калитке некоего мужчины, который хотел выдать повестку. Не застав никого дома, герой ролика продемонстрировал пару приемов почтовому ящику, а также зачитал лекцию собаке. Запись оказалась в распоряжении редакции Mash на Мойке.

Позже выяснилось, что машина, на которой приехал буйный разносчик повесток, принадлежит гатчинской хозяйственно-эксплуатационной службе. Однако, кто именно устроил перепалку с собакой и помял почтовый ящик, там не смогли ответить.

Хозяйка дома рассказала, что повестка предназначалась ее племяннику призывного возраста, который давно тут не живет.