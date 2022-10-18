Россиянам рассказали, как учитывается стаж для оплаты больничных

Эксперты рассказали, от чего зависит размер больничного.
Размер пособия по нетрудоспособности зависит от МРОТ, среднего заработка и страхового стажа. «Объясняем.рф» рассказал, как учитывается стаж для оплаты больничных:
- До 6 месяцев — больничный рассчитывают по МРОТ с учетом региональных коэффициентов;
- От 6 месяцев до 5 лет выплачивают 60% среднего заработка;
- От 5 до 8 лет — 80%;
- Свыше 8 лет — 100%.
Подсчетом стажа при этом занимается работодатель. При необходимости он запросит подтверждающие документы. Но если предоставить их после начисления больничных, перерасчета не будет.