Отчим подруги предложил школьнице секс за деньги в гостиничном номере Петербурга

Склонить девочку к интиму мужчина намеревался сидя при этом в тюрьме.

По информации издания Neva.Today, в полицию Петербурга обратился отец девочки. По словам мужчины его дочери пишет взрослый человек, который предлагает ей половой акт в гостинице за денежное вознаграждение.

Позднее полицейские установили, что мужчина уже некоторое время вел переписку с 15-летней девочкой. Он является отчимом ее подруги и в настоящее время отбывает наказание в тюрьме.

Предложения мужчины школьница игнорировала. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливают правоохранители.