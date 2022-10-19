Хулиган осужден за два удара в грудь полицейского во Всеволожске

По информации ivbg.ru, в полицию Всеволожского района обратилась владелица автомобиля из Всеволожска. Она рассказала, что неизвестный ругается и распивает спиртное на Ленинградской улице. И он уже повредил ее машину.

Прибывшие на место полицейские попытались задержать шумного мужчину – жителя деревни Корнево. Дебошир оказал сопротивление и минимум два раза ударил руками в грудь одного из полицейских.

В ходе судебного заседания хулиган признал вину и сказал, что раскаивается. Суд приговорил его к условному сроку по делу о применении насилия в отношении представителя власти.