Хулиган осужден за два удара в грудь полицейского во Всеволожске

По информации ivbg.ru, в полицию Всеволожского района обратилась владелица автомобиля из Всеволожска. Она рассказала, что неизвестный ругается и распивает спиртное на Ленинградской улице. И он уже повредил ее машину.
Прибывшие на место полицейские попытались задержать шумного мужчину – жителя деревни Корнево. Дебошир оказал сопротивление и минимум два раза ударил руками в грудь одного из полицейских.
В ходе судебного заседания хулиган признал вину и сказал, что раскаивается. Суд приговорил его к условному сроку по делу о применении насилия в отношении представителя власти.
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16.02.2022 2298