Начальница почты забрала деньги из кассы, чтобы погасить микрозайм в Лодейнопольском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 18 октября задержана 33-летняя начальница почтового отделения на улице Студенческой в поселке Мехбаза Лодейнопольского района.

Следствие полагает, что женщина забрала из кассы отделения более 40 тысяч рублей, чтобы погасить долг по своему микрозайму. После чего сама обратилась в полицию.

По ее словам, неизвестные якобы сорвали замки на входе, вскрыли сейф и забрали оттуда наличные. Однако полицейские установили истинную картину происшествия. По факту кражи заведено уголовное дело.

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