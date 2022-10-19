Начальница почты забрала деньги из кассы, чтобы погасить микрозайм в Лодейнопольском районе

По информации ivbg.ru, 18 октября задержана 33-летняя начальница почтового отделения на улице Студенческой в поселке Мехбаза Лодейнопольского района.
Следствие полагает, что женщина забрала из кассы отделения более 40 тысяч рублей, чтобы погасить долг по своему микрозайму. После чего сама обратилась в полицию.
По ее словам, неизвестные якобы сорвали замки на входе, вскрыли сейф и забрали оттуда наличные. Однако полицейские установили истинную картину происшествия. По факту кражи заведено уголовное дело.
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