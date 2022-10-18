Названа причина крушения военного самолета в Ейске

Следствие считает, что истребитель упал из-за технической неисправности.

Правоохранители рассматривают версию поломки истребителя Су-34 во время полета. Об этом СК пишет в своем Телеграм.

Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы, — указано в сообщении.

Тем временем, число погибших в результате катастрофы достигло 13 человек.

Напомним, 17 октября в Ейске во дворе дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, летчики катапультировались. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, которое перекинулось на многоэтажку.