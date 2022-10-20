В библиотеках нашей страны проходит Всероссийский сетевой флешмоб #прочитай100500книг. Помимо библиотек принимают участие и обычные граждане, которые выкладывают свои фото под указанным хештегом. Вместе с сотрудником выборгской библиотеки Аалто разбираемся, чему способствуют подобные мероприятия и в чем их важность.

Что за флешмоб и как стать участником?

Организаторы флешмоба сообщают, что мероприятие придумано для того, чтобы «вернуть России звание самой читающей страны в мире». Для участия необходимо либо перепостить себе на страницу запись, либо выложить снимок с книгой под хештегом #прочитай100500книг.

Какое значение он имеет?

По словам заведующей отделом краеведения библиотеки Алвара Аалто в Выборге Ольги Асмаловской, сетевые акции, подобные Всероссийскому флешмобу #прочитай100500книг, востребованы и креативны. Многие библиотеки стали все чаще традиционные мероприятия превращать во флешмобы и другие интересные действия.

«Различные акции в интернете помогают увидеть участников, что позволяет библиотекам взаимодействовать друг с другом и с читателями. К сожалению, в сети очень много закрытых профилей, что не дает возможности связаться с участником и, например, предложить ему участие в грядущем мероприятии, которое может быть ему интересно», — рассказала собеседника ivbg.

Ольга Асмаловская отметила, что главная цель указанного флешмоба и подобных ему — привлечь внимание граждан к книгам и чтению. А учитывая эпоху цифровизации, это важно и нужно делать в социальных сетях через сетевые акции. Это необходимо для того, «чтобы как можно больше людей через участие, присоединилось к чтению». Положительным фактором также является и то, что человеку приятно быть участником чего-то большего, чувствовать, что «он в этой среде». На этой почве происходит объединение: разные библиотеки и разные люди идут в одном направлении. Сельские библиотеки, которых довольно много, получают возможность обменяться опытом с городскими, тем самым открывая для своих читателей множество новых вариантов.